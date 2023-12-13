Kocaeli'de yüzer havuz battı. 24 kişi ölümden döndü

Kaynak: İHA
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Batan yüzer havuzun içerisinde bulunan 24 personelin kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Başiskele ilçesindeki Yachtley Tersanesi’nde yüzer havuz faciası yaşandı. Yat almak için kullanılan yüzer havuz, 24 kişiyle birlikte battı.

Çok sayıda ekibin seferber olduğu olayda, 24 personel son anda kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonuyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yachtley Tersanesi’nin yüzer havuzu, yat alma sırasında battı. 24 personel sağ salim kurtarıldı. Çevre kirliliği olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

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