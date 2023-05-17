Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; D-100 kara yolu Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde İbrahim S. idaresindeki 54 DR 341 plakalı cip, Osman O'nun kullandığı 59 AFF 368 plakalı tır, Osman Ş. yönetimindeki 41 ANU 104 plakalı otomobil, Ezgi T. idaresindeki 34 DPP 126 plakalı cip ile Cüneyt A'nın kullandığı 41 P 9538 plakalı servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, otomobildeki Gülcan Ş. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

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