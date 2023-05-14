Kocaeli'de zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu kavşağı İzmit istikametinde seyreden Ö.B.İ. yönetimindeki 41 AJF 069 plakalı otomobil ve H.A. idaresindeki 41 AGS 975 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AJU 228 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.A. ile hafif ticari araçtan yola fırlayan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvarın İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada hafif ticari araçta sürücü ile ön yolcu koltuğundaki emniyet kemerlerinin bağlı olduğu görüldü.