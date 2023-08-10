Kocaeli’deki patlamada ölen gencin herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi ortaya çıktı

Kocaeli’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ekrem Kalkan’ın herkesi duygulandıran hikayesi gün yüzüne çıktı.

KAYNAK: İHA
Kocaeli’deki patlamada ölen gencin herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Kahramanmaraş Afşinli Ekrem Kalkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DEPREMZEDEYMİŞ

6 Şubatta yaşanan depremlerde evi yıkılan, ailesi ile birlikte konteynerde kalan Ekrem Kalkan’ın inşaat işçisi babasına destek olmak için 25 gün önce Kocaeli’nde çalışmaya başladığı, daha ilk maaşını bile alamadığı öğrenildi.

Kalkan'ın ilçeye getirilen naaşı öğle namazına müteakip Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gerger Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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DAHA İLK MAAŞINI ALAMADI

Evi yıkılan Kalkan’ın ailesine destek olmak için çalışmaya gittiğini belirten akrabası Hacı Arslantaş;

Ailesine destek maksatlı Kocaeli’ne çalışmaya gitmişti. Başına gelen bu felaketten dolayı hepimiz üzüldük. Babasına destek için 15-20 gün önce gitmişti. Daha ilk maaşını da alamamıştı

Akrabalarından Nevzat Uluer ise “Rahmetli teyzemin torunuydu. Depremzedeydi. Babasına yardım maksatlı çalışmaya gitti. Daha ilk maaşını alamadan rahmetli oldu. Durumları belli konteynır da yaşıyorlar” diye konuştu.

Yakınlarından Yunus Uluer’de “Genç yaşta depremzede olarak ailesinin temini için uzaklara gitti. Çok gençti 19 yaşında. Babasının durumu belli. Allah sabırlar versin. Değil tanıyanlar duyanlar üzüldü” ifadelerini kullandı.

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