Kocaeli’nde 8 yaşında çocuğa araba çarptı

Kocaeli’nde aniden yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kocaeli’nde 8 yaşında çocuğa araba çarptı

İHA
Kaza, Mustafapaşa Mahallesi 746/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sercan A. yönetimindeki 06 CLS 805 plakalı otomobil, birden yola çıkan 8 yaşındaki Y.B.'ye çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle çocuk savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayı anlatan yaralı çocuğun yengesi, "Çocuk fırlayınca adam frene bastı ama fayda sağlamadı. Şoför de korktu. Devamlı burada kaza oluyor. Acilen buraya tümsek istiyoruz" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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