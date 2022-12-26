﻿Akaryakıt istasyonu gibi panelvan

İHA'nın haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine bir panelvanı durdu. Durdurulan panelvanın içerisinde arama yapıldı.
Arama neticesinde araçta bulunan bidonlara bakılarak yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alınarak kaçakçılık kanunu çerçevesinde adli işleme tabi tutuldu.
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