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Akaryakıt istasyonu gibi panelvan

Kocaeli’de polis ekiplerinin durdurduğu panelvanda yapılan aramada araç içerisinde yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 07:47
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Kocaeli'nde akaryakıt istasyonu gibi panelvan

Akaryakıt istasyonu gibi panelvan
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine bir panelvanı durdu. Durdurulan panelvanın içerisinde arama yapıldı.

Arama neticesinde araçta bulunan bidonlara bakılarak yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alınarak kaçakçılık kanunu çerçevesinde adli işleme tabi tutuldu.

 

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şahan
26.12.2022 09:16
Türk polisi yakalar, hukuk bırakır veya ödüllendirir  
 
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