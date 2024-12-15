Kocaeli'nde alzheimer hastasını itfaiye kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nde alzheimer hastasını itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede kilitli kalan Alzheimer hastası A.Y.'yi (82), itfaiye kurtardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocaeli İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demiryolu Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Evde bulunanların dışarı çıkmasının ardından daire kapısının kapanmasıyla Alzheimer hastası A.Y. içeride kaldı. Kapıyı açamayan A.Y.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, itfaiye aracının merdiveniyle dairenin penceresine ulaştı.

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Pencereden içeriye giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla yakınları A.Y.'ye ulaştı.

Kocaeli'nde alzheimer hastasını itfaiye kurtardı

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