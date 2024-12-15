Kocaeli'nde alzheimer hastasını itfaiye kurtardı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocaeli İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demiryolu Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.
Evde bulunanların dışarı çıkmasının ardından daire kapısının kapanmasıyla Alzheimer hastası A.Y. içeride kaldı. Kapıyı açamayan A.Y.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, itfaiye aracının merdiveniyle dairenin penceresine ulaştı.
Pencereden içeriye giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla yakınları A.Y.'ye ulaştı.