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Ticari taksi yayaya çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa ticari taksi çarptı. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 06:39
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Kocaeli'nde bir ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Ticari taksi yayaya çarptı
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İHA

Kaza, D-100 Kara Yolu Ankara istikameti, Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

B.Y. isimli kişi yan yoldan caddenin karşısına geçmek istediği esnada seyir halinde olan K.Y. idaresindeki ticari taksi, yavaşlayamayarak kendisine çarptı.

Çarptığını fark eden sürücü K.Y. daha sonra durarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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