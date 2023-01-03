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Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'de, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karışan 17 yaşındaki genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:09
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Kocaeli'nde evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

Evli genç kadın sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı
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İHA'nın haberine göre, Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (25) ile eski sevgilisi D.K. (17) parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. (20) gelmiş ve taraflar arasında kavga çıkmıştı. 

Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçaklamıştı. Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da (23) tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açmıştı. 

Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. (17), Y.A. (20), Ş.K. (23) ve şahısların arkadaşı C.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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