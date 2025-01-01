Kocaeli’nde ilaçlama dehşeti! 2 kadın hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli’nde ilaçlama dehşeti! 2 kadın hastanelik oldu

Kocaeli Çayırova ilçesinde bir dairede böcek ilaçlaması nedeniyle 2 kadın zehirlendi. Kokunun yayılması üzerine olay yerine gelen ekipler 2 kadını hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. Bir dairede böcek için yapılan ilaçlama sonrası apartmandakiler, kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlaçlamanın yapıldığı daireye giden ekipler, S.K. ve Z.E.'yi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde S.K. ve Z.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nde ilaçlama dehşeti! 2 kadın hastanelik oldu

Kocaeli’nde ilaçlama dehşeti! 2 kadın hastanelik oldu

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