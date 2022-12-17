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Kauçuk fabrikası yandı 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle fabrikanın diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldü

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:17
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Kocaeli'nde kauçuk fabrikası yandı 

Kauçuk fabrikası yandı 
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İHA'nın haberine göre, yangın, Gebze ilçesi Muallim Mahallesi Muallim Köy Caddesi’nde bulunan Setakim Plastik Ve Kauçuk Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikada kauçuk üretimi için kullanılan makinelerin havalandırma kısmında henüz öğrenilmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

Dumanları fark eden fabrika çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde fabrikanın diğer bölümlerine sirayet etmeden söndürüldü. Yangın neticesinde yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

 

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