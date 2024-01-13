Kocaeli'nde korku filmi gibi kaza. Araç adeta bariyerlere saplandı

Kaynak: İHA
Kocaeli'nde korku filmi gibi kaza. Araç adeta bariyerlere saplandı
Kocaeli D-100 karayolunda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil adeta bariyerlere saplandı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikameti yol ayrımında yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Tahsin P. hakimiyetindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

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Feci kazaya tanık olan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Tahsin P. ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın şiddetiyle aracın paramparça olarak ezildiği görüldü.

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