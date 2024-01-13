Kocaeli'nde korku filmi gibi kaza. Araç adeta bariyerlere saplandı

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikameti yol ayrımında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Tahsin P. hakimiyetindeki 34 JV 3072 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Feci kazaya tanık olan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Tahsin P. ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın paramparça olarak ezildiği görüldü.