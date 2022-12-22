Plastik ürünler böyle yağdı

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Balçık köyü 3265 Sokakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Fabrika önünde bulunan çuval çuval plastik malzemeler bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen gönüllü itfaiyeciler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında çuvallar içinde bulunan plastik malzemeler tamamen yandı.