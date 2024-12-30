Kocaeli'nde zabıtadan yılbaşı denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşın güvenliğini, huzurunu ve tüketici haklarını koruma adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda restoranlarda sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliğinde yapılan denetimlerin ilk adresi İzmit Marina'da bulunan deniz ürünleri restoranları oldu.

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Ekipler; personel özlük dosyaları, evrak bilgileri, ruhsatlar, faaliyet durumu ve hijyen şartlarını kontrol etti. Restoranların yangın güvenliğinin de ihmal edilmediği denetimlerde ekipler, yangın tüplerinin dolum tarihleri ve güncelliğini inceledi.

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Denetimler sırasında işletmelerin metrekare ölçüleri de değerlendirilirken, ruhsatta belirtilen alanla mevcut alanlar karşılaştırılarak herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakıldı.

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Yılbaşı öncesinde, işletmelerin faaliyetlerine uygunluğu ve yasal düzenlemelere uyumu dikkatle incelendi.