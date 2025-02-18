Kocaeli'ndeki yangın 26 saat sonra söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'ndeki yangın 26 saat sonra söndürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaat sahasında metan gazından kaynaklanan yangın 26 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uzman ekipleri tarafından numune alınmasının ardından, gazın tekrar kontrollü şekilde yakılıp tahliye edilmesi bekleniyor.

'HERHANGİ BİR TEHLİKE ARZ ETMEMEKTEDİR'

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro çalışması yapmakta. Körfez'den Cengiz Topel arasına kadar yer altından. Bu çalışma esnasında mahallemizde zemin etüdü yapılırken bölgede metan gazı alevlenmesi oldu. Metro yer altı çalışması esnasında 46 metrede metan gazı oluştu ve yangın haline geldi. Bu konuda doğal gaz dağıtım şirketi ve AFAD ekipleri geldiler, önlem aldılar. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri araştırma yaptı. Doğal gaz ile ilgili bir durum var mı diye baktılar. Doğal gaz dağıtım şirketinden herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi. Önlem alındı, sokak ve cadde trafiğe kapatıldı. Şu anda herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Gereken işlemler devlet kurumları taraflarından yapılmaktadır" dedi.

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

26 saat sonra söndürüldü

Son Haberler
Millet Partisi lideri Cuma Nacar: İktidar korku imparatorluğu oluşturmamalıdır"
Millet Partisi lideri Cuma Nacar: İktidar korku imparatorluğu oluşturmamalıdır"
Erdoğan'ın paçalarını tutuşturacak genç nesil anketi. Bu sonuç Saray'da bomba etkisi yapar
Erdoğan'ın paçalarını tutuşturacak genç nesil anketi. Bu sonuç Saray'da bomba etkisi yapar
Erdoğan: "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz"
Erdoğan: "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz"
Van’da define avcıları jandarmaya yakalandı
Van’da define avcıları jandarmaya yakalandı
TÜSİAD'dan son dakika açıklaması
TÜSİAD'dan son dakika açıklaması