21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu

Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:38
Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu köprü altında ölü bulundu

Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
+
Aa
-

İHA - Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cımbızdere Viyadüğü köprü altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede kızın 13 yaşında Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Ceset cenaze nakil aracına alınmasının ardından morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
5
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.