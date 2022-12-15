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Koca ilçede kimse pencere açamadı. AFAD alarma geçti

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinde duyulan kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Tüm kanalizasyonlar tek tek kontrol edilirken, kokunun kaynağı hala araştırılıyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:45
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Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde kimse pencere açamadı. AFAD alarma geçti

Koca ilçede kimse pencere açamadı. AFAD alarma geçti
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İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde İzmit'in Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinden geçen vatandaşlar, hissettikleri kötü üzerine AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra İSU ekipleri de sevk edildi. 

Bölgeye gelen ekipler, özel cihazlar ile ölçüm yaparken, kanalizasyonları da tek tek kontrol etti. Bazı kanalizasyonlardan da duman çıktığı görüldü. İlk incelemelerde kötü kokunun kaynağı tespit edilemedi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kötü kokunun kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.

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