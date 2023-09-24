Kocaelispor deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.
Kocaelispor'un gollerini 45 ve 51. dakikalarda Douglas attı.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Göktuğ Hazar Erel, Hüseyin Kıvanç Durmaz
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, N'Diaye, Barış Gök, Eren Kabak (Dk. 76 Donsah), Cumali Bişi (Dk. 46 Abdullah Aydın), Mert Çapar (Dk. 46 Mato), Thill, Muhammet Arslantaş, Semih Karadeniz, Seyit Gazenfer (Dk. 47 Taure)
Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Çelik (Dk. 67 Beridze), Santos, Atila Turan, Emre Gültekin, Amaral (Dk. 67 Mert Çölgeçen), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Dk. 42 Emir Ortakaya), Barış Alıcı (Dk. 87 Kouakou), Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 87 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 45 ve 51 Douglas (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Barış Gök, Dk. 67 Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 57 Oğuz Ceylan (Kocaelispor)
(AA)