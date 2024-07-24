Kocaelispor o fotoğraf yüzünden transferi iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor o fotoğraf yüzünden transferi iptal etti

Kocaelispor, uzun süredir görüştüğü ve prensipte anlaştığı Murat Cem Akpınar transferinden vazgeçti.

Kocaelispor'u karıştıran fotoğraf

Orta sahada çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, 25 yaşındaki Murat Cem Akpınar ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Ancak önceki gün geç saatlere kadar yapılan toplantıda, taraftarların bir bölümünün oyuncuya tepki göstermesi ve artan yabancı oyuncu hakkı ile aynı maliyete daha kaliteli bir yabancı transfer edebileceklerini düşünmeleri nedeniyle bu transferden vazgeçildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Sakaryaspor’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu Kocaelispor’u 3-1 yendikleri maçın ardından skorboardu göstererek fotoğraf çektirmişti.

2020-2021 sezonunda Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Akpınar’ın eski takımına karşı yaptığı bu hareket Kocaelisporluların tepkisine yol açmıştı.

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