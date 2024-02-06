Kocaelispor yeni transferini duyurdu

Trendyol 1. Lig'de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor'da tek hedef Süper Lig.

Yeşil-Siyahlılar bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklaması şöyle:

"Kulübümüz ile Macaristan kulübü Ferencvarosi arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır."

Bu sezon Ferencvaros formasıyla 4 resmi maça çıkan Kharaishvili bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.