Kocaelispor yeni transferini duyurdu

Kaynak: Kocaelispor
Kocaelispor yeni transferini duyurdu
Süper Lig'e yüksele hesapları yapan Kocaelispor Giorgi Kharaishvili 'yi kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor'da tek hedef Süper Lig.
Yeşil-Siyahlılar bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklaması şöyle:
"Kulübümüz ile Macaristan kulübü Ferencvarosi arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır."
Bu sezon Ferencvaros formasıyla 4 resmi maça çıkan Kharaishvili bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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