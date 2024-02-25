1 puan Kocaelispor'u mest etti

TFF 1. Lig'de Başkent Ankara'da Keçiörengücü ve Kocaelispor maçı 4 gole sahne oldu.

Misafir ekip 90+2'de bulduğu golle 1 puanın sahibi oldu.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Mücadele sonrası Kocaelispor'un yeni hocası Mustafa Gürsel mutlu olduğunu söyledi.

Gürsel'in sözleri şöyle:

İkili mücadelelerde zayıftık.

Bu kadar çok kontratak vermemeliydik.

Beraberlik bizim için mutlu edici bir sonuç değil ama bugün aldığımız 1 puan bizi mutlu etti.

Bundan sonra sürekli gelişen bir Kocaelispor göstermek istiyoruz.