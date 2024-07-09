Kocaelispor'a 1.96'lık golcü

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Kocaelispor'a 1.96'lık golcü

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen 1.96'lık Markao'nun peşine düştü.

Süper Lig hedefiyle yola çıkan Kocaelispor transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil-Siyahlı ekip, geçen sezonu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’te kiralık olarak geçiren Markao’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Brezilyalı futbolcunun bonservisinin bulunduğu Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi Al Ahli ile pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Markao’nun Kocaelispor’a transfer olmaya sıcak baktığı ve Yeşil-Siyahlılar ile Al Ahli arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi.

1.96 boyundaki dev forvet, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 14 maça çıktı ve 7 gol attı. Ayrıca 30 yaşındaki golcü, 1 asistle de takımına katkı sağladı.

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