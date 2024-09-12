Kocaelispor'a TFF engeli

Trendyol 1. Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Manisa FK’yi konuk edecek.

15 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

FORMA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TFF'YE BAŞVURDULAR

Karşılaşmaya zümrüt forması ile çıkmak isteyen Kocaelispor değişiklik için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

REDDEDİLDİ

Ancak TFF’nin yeşil-siyahlılardan gelen bu başvuruyu reddettiği öğrenildi. TFF’nin bu karara gerekçe olarak zümrüt formanın deplasman forması olarak bildirilmesi gösterildi.

Alınan bu karar sonrasında Kocaelispor sahaya çubuklu yeşil-siyah forması ile çıkacak.

OYLAMA YAPMIŞLARDI

Yeni sezon formalarını sosyal medyadan açtığı oylama ile taraftarlarına seçtiren Kocaelispor taraftarların tercihi sonrasında çubuklu, beyaz ve alternatif formalarını seçmiş zümrüt formayı ise daha sonra alternatif formaya ek olarak çıkarmıştı.

3. SIRADALAR

İlk 4 haftada 3 galibiyet ile 9 puan toplayan Kocaelispor 3. Sırada yer alıyor.