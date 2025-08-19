Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Beşiktaş ile pazarlıklar başlayacak

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor transfer çalışmalarına devam ediyor.

TAYFUR BİNGÖL RADARA GİRDİ

Sabah Spor'un haberine göre;Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz sezon Eyüpspor’daki performansıyla dikkat çeken Tayfur Bingöl, Kocaelispor’un gündemine geldi.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağı görüşünde.

GÖRÜŞMELERİN HIZ KAZANMASI BEKLENİYOR

Kocaelispor’un, Tayfur Bingöl transferi için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor. Yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.