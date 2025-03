Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un sezonun başında transfer ettiği Markao dün akşam oynanan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından bir paylaştım yaptı.

"BENSİZ OYNAYIN"

Markao "If you all think I'm the problem. Play without me, I'm tired of it. (Hepiniz benim problem olduğumu düşünüyorsanız, bensiz oynayın. Yoruldum artık.)" ifadelerini kullandı. 1-1 sona eren Ümraniyespor maçının ardından paylaşım yapan futbolcunun takım arkadaşlarına ve taraftarlara sitem dolu olduğu öğrenildi.