Kocaeli'yi pireler bastı. Aylardır mücadele ediyorlar

Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre, Kocaeli’nin İzmit İlçesi’nde bulunan Sanayi Mahallesi Muhtarının pireli alanların ilaçlanması için büyük emek verdiğini söyleyen vatandaşlar, “Mahallemizde evlerin bahçesinde kedi besleyen komşularımız var. Komşularımız kedilerin pire ilaçlamalarını yapmadığı için resmen mahalle aylardır pire salgını ile karşı karşıya kaldı. Defalarca evlerimizi kendi imkanlarımızla ilaçlattık.

MUHTAR CİDDİ EMEK VERİYOR

Pire şikayeti olan bahçeleri muhtarımızın şikayet kaydı ile Büyükşehir Belediyesi gelip ilaçlıyor. Ancak aylardır bu sorun çözülmüyor. Belediye şikayet olan alanı ilaçladıktan birkaç gün sonra başka bir alanda pire çıkıyor. Pireler evlerimize sirayet ediyor. Biz kedilerin bakılmamasına karşı değiliz. Biz de kedi bakıyoruz ama pire ilaçlamasını ve diğer tüm parazit ilaçlarını yapıyoruz. Kediler bahçede bakıldığı için belediye alamıyor.

BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

Bahçesinde kedi bakanların bu sorumluluğu alarak kedilerin ilaçlamalarını yapmalı. Kedilerin ilaçlaması ile birlikte belediye de tüm bahçeleri ilaçlayarak bu sorunu kökten çözmeliler. Aksi halde mahallemiz yaşanmaz hale gelecek. Sürekli pirelenen evi ilaçlayıp tüm eşyalarımızı yıkıyoruz. Pireler ciddi bir salgın haline gelmeden belediye buna bir çözüm bulmalı ve komşularımız da bu çözüme destek vermeli” dedi.