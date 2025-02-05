Kocasına ve sevgilisine kâbusu yaşattı! Aldatılan kadından korkunç plan

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırıyı araştıran polis ekipleri, dehşet verici bir olayı ortaya çıkardı. Silahlı saldırıyı araştıran polisler, bir başka polisiye olayı çözdü. İddiaya göre. Aldatıldığını öne süren kadın eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptığı görüntüleri cep telefonun kamerasına kayda aldı.

Ümraniye'de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.'nün cep telefonunda yapılan incelemelerde 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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