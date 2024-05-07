Kocasını emziren kadın sütten kesildi: Kocamı emzirmek için hamile kalmayı düşündüm

Florida'da yaşayan Anne Rachel “Hem oğlumu hem de kocamı emziriyordum ve bir gün oğlum artık anne sütümle hiç ilgilenmemeye başladı. Alexander'ı yaklaşık iki hafta boyunca beslemeye devam ettim ama sanki vücudum oğlumun artık süte ihtiyacı olmadığını biliyordu ve sütüm bitmişti. Bu bizi çok üzdü. Kocam adeta depresyona girdi. Ben de sütümün tekrardan gelmesi için dördüncü bir çocuk yapma fikrini kendisine açtım” diye konuştu.

Kocası Alexander'in bu fikri en başta mutlulukla karşıladığını ifade eden Rachel “Yeni bir çocuk sahibi olmanın ciddi bir adım ve çok fazla çalışma gerektirdiğini fark ettik. Dördüncü çocuk fikri böylelikle bir daha inmemek üzere rafa kalktı. Biz de sütümün dışında başka bir bağ kurma yolu aramaya başladık ve meditasyonda karar kıldık" dedi.

Çift artık her sabah 5'te meditasyon yapmak ve güne başlamadan önce birlikte vakit geçirmek için uyanıyor. Rachel “Günün harala gürelesi başlamadan her sabah saat 5'te kalkıyor ve sabahın erken saatlerindeki sakinliğin tadını çıkarıyoruz. Sohbet ediyor, meditasyon yapıyor ve sadece nefes alıyoruz, hepsi bu. Ayrıca birlikte bazı iş girişimlerinde de bulunduk. Bütün bunlar bizim için yeni bir bağ kurma yolu oluşturdu" diye konuştu.

"EMMEK İÇİN SIRADA BEKLİYORLAR"

Rachel, kocasını emzirdiğini sosyal medyada paylaştığı ilk günden beri tuhaf talepler aldığını söylüyor. Konu hakkında “Her gün bana anne sütümü satın alıp alamayacaklarını soranlar oluyor. Hatta onları da emzirebilmem için benimle buluşup buluşamayacaklarını soranlar bile oldu” açıklamasında bulunan kadın “Emzirirken video çekmemizi isteyen çok sayıda talep aldık, ancak biraz para kazanmanın iyi olacağını bilsem de bunu hiç düşünmedik” diye konuştu.

Rachel ve Alexander emzirmenin “asla cinsel bir şey olmadığı" bunun “özel bir şeyleri paylaşma yöntemleri" olduğunu her fırsatta vurguluyorlar. Karısını emen koca Alexander internette çok sayıda hakarete maruz kaldıklarını belirttikten sonra “İnsanlar bizi yüz yüze gördüklerinde, genellikle bu konuda gerçekten nazik ve anlayışlı davranıyorlar ki asıl önemli olan da bu" diye konuştu.