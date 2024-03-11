Kocasını en çok aldatanların tercih ettiği burç… Sadakatsiz kadınların ihanet profili

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Kocasını en çok aldatanların tercih ettiği burç… Sadakatsiz kadınların ihanet profili
İngiltere’nin evliler için kurulan en büyük arkadaşlık sitesinde, kocalarını aldatan kadınların en çok tercih ettiği erkek profili ortaya çıkarıldı.

EN ÇOK ALDATAN KADINLARIN TERCİH ETTİĞİ BURÇ

Buna göre sadakatsiz kadınlar en çok 52 yaşında, 1.80 boyunda, yeşil gözlü, kahverengi saçlı, 43 ayaklı, Audi kullanan, yılda 50 bin Sterlin’den(2 milyon lira) fazla kazanan Terazi burcu erkekleri seçiyor.

EN ÇOK ALDATAN ERKEKLERİN TERCİH ETTİĞİ BURÇ

Sadakatsiz erkekler ise 44 yaşında, 1.67 boyunda, mavi gözlü, sarışın, kıvırcık saçlı, 38 numara ayaklı, yılda 30 bin Sterlin’den(1.2 milyon lira) fazla kazanan ve Kova burcu kadınları tercih ediyor.

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