Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü

Kaynak: Haber Merkezi
Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü
Tayland’da kocasını genelevde basan bir kadın ortalığı birbirine kattı. Öfkeli eş, kocasının birlikte olduğunu iddia ettiği kadını tekme tokat dövdü.

Tayland’ın Phuket kentinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Kocası iş gezisine gittiğini söylemesine rağmen, kadın onun aslında Phuket’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gördü.

Kadın, kocasını yakalamak için geneleve girdi. Ancak, kocasının kaçtığını görünce öfkesi arttı ve ortalığı birbirine kattı. Bu durum, kadının kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını tekme tokat dövmesine kadar vardı. Olayın görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Darp edilen kadın ise kendisini savundu. Kadın, mekanın aslında bir masaj salonu olduğunu ve adamın evli olduğunu bilmediğini belirtti.

1582666-kocasini-arayan-kadin-genelevi-basip-birbirine-katti-63d6066438ffc.jpg

640xauto-11-63d60651de9d6.jpg

Son Haberler
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir? Sağlık
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir?
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor Gündem
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor Gündem
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir
Gribi hafife alınca ağırlaşır Sağlık
Gribi hafife alınca ağırlaşır
Felç olmamak elinizde Sağlık
Felç olmamak elinizde
Parası olmayan bu işe başlasın. Cebinde 5 kuruş yoktu şimdi besici oldu Yaşam
Parası olmayan bu işe başlasın. Cebinde 5 kuruş yoktu şimdi besici oldu