Kocasının katiline yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı! Dünyanın konuştuğu olay...

ABD’nin Georgia eyaletinde 78 yaşındaki Charles Chuck Johnson, geçen yıl bisiklet sürdüğü esnada araç çarpmıştı. Çarpıp kaçan direksiyondaki 24 yaşındaki genç Joseph Tillman’ın o gün alkol aldığı ve bir uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi.

Chuck ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yedi gün yaşam savaşı verdikten sonra yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda Tillman yakalandı. Tillman, araçla adam öldürmekten suçlu bulundu.

Mahkeme günü herkesin ağzını açık bırakacak bir olay yaşandı. Chuck’ın 50 yıllık eşi Regina Johnson, Tillman’la yüzleşti. Johnson, ağlayarak özür dileyen Tillman’a sarılarak affettiğini söyledi. Bu anlara şahit olan hakim bile şaşkınlığını gizleyemedi. Hakim Tony Baker, “Bir kurbanın eşinin onu öldüren sanığı kucakladığını ilk kez görüyorum” şeklinde konuştu.

Ancak Tillman, 20 yıl hapis cezası almaktan kurtulamadı. İlk iki yılında ise zorunlu rehabilitasyon programına katılması gerekecek. Regina Jonhson, kucaklaşma anını şu sözlerle ifade etti: “Tanrı bana, onun bir annenin şefkatli sarılmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.”

Johnson, “Joseph, hepimiz gibi geçmişte yaşadıklarının şifalandırılmasına ihtiyaç duyuyor” diye belirtti. Charles Johnson’ın iki oğlu bir kızı, beş torunu olduğu ve çeşitli bakanlıklarda çalıştığı ortaya çıktı.

