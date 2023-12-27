Koçfinans'tan bir ilke imza. Taşıt kredileri dayanak gösterilecek

Koçfinans ile Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, taşıt kredilerini dayanak gösterip, varlığa dayalı Menkul kıymet ihracına imza atacak.

SPK taraından onaylanan ihraç belgesi uyarınca, 5 Milyar TL'ye kadar alacaklar menkul kıymetleştirebilecek.

Bu ihraçla birlikta taşıt kredilerine dayandırılarak yapılan Varlığa dayalı Menkul Kıymet ihracı olacak

TMKŞ Koçfinans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından yapılacak Koçfinans’ın Taşıt Kredilerine dayalı VDMK ihracı kapsamında ilk işlemi OYAK Yatırım organize edecek

Şirketler arası görev dağılımı yapıldı. TMKŞ, operasyon sorumlusu olarak görev alırken, Koçfinans da fon kurucusu ve operasyon sorumlusu olacak. Yatırımcılara yapılacak ödemeler,nakit akışları doğrultusunda vade tarihinde gerçekleştirilecek.

Sektörde bir ilke imza atıldığını belirten Koçfinans Genel Müdürü Y.Pınar Kitapçı, farklı vade aralıklarında 63 günden 371 güne kadar vadeli şekilde 460 milyon lira tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sermaye piyasası araçlarını zenginleştireceklerini ifade eden Kitapçı, yatırımcıların avantajlı faiz ve vade yakalacayacaklarını söyledi.