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Koç’un damadı İnan Kıraç’ın gerçekte ne kadar dolandırıldığı ortaya çıktı. Meğer rakamın sadece onda birini açıklamış

Vehbi Koç’un kızı Suna (Koç) Kıraç’la evliliği sonrası Koç ailesine katılan İnan Kıraç’ın 45 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı. Kıraç kaybının 4.1 milyon euro olduğunu açıklamıştı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:22
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Koç’un damadı İnan Kıraç dolandırıldığı rakamın onda birini açıklamış. Gerçek rakam ortaya çıktı

Koç’un damadı İnan Kıraç’ın gerçekte ne kadar dolandırıldığı ortaya çıktı. Meğer rakamın sadece onda birini açıklamış
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İş adamı İnan Kıraç’ın, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği paranın gerçek miktarı ortaya çıktı. Kıraç, dolandırıldığı miktarın 4,1 milyon euro olduğunu söylemişti ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, 45 milyon euro dolandırıldığı öğrenildi.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel, bugünkü, “İnan Kıraç’ın sakladığı 45 milyon Euro'luk gerçek!” başlıklı yazısında, tüm zamanların en büyük dolandırıcılarından biri olan Gilbert Chikli’nin İnan Kıraç’ı dolandırmasına dair detayları yazdı.

“KAZIYA KAZIYA DETAYLARA ULAŞTI”
Gazeteci Evan Ratliff’in Amerikan podcast platformu Wondery’nin “Persona: The French Deception” adlı podcast serisinin 4 Temmuz 2022’de yayınlanan altıncı bölümünde İnan Kıraç’tan bahsedildiğini aktaran Çamlıbel, “Gazeteci Ratliff, birkaç yıl önce Türkiye medyasını da epey meşgul eden İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli’nin bildiğimiz hikayesini kazıya kazıya gün yüzü görmemiş pek çok detaya ulaşmış” dedi.

“Chikli’nin Anthony Lasarevitsch ile birlikte 2015-2017 arasında dönemin Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian taklidi yaparak dünyaca ünlü iş insanları ve din adamlarından para kopardığını biliyoruz” diyen Çamlıbel, “Chikli’ye en çok para kaptıran üç meşhurdan birinin Türk iş insanı İnan Kıraç olduğunu da elbette biliyoruz” ifadelerini de kullanarak olayın detaylarını hatırlattı.

“KESENİN AĞZINI AÇTI”
Çamlıbel, şöyle yazdı:

“Gilbert Chikli Fransa Savunma Bakanı Le Drian'mış gibi yaparak İnan Kıraç’ı arayıp Suriye’de IŞİD’e esir düşen iki Fransız gazeteci için ödenecek fidye için yardım istemişti. Hazır nişanını taşıdığı Fransız devletine jest yapma fırsatı ayağına kadar gelmişti, Kıraç da hiç düşünmeden kesenin ağzını açmıştı. Üst düzey bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya olduğuna milyonlarca avroyu Chikli’nin verdiği hesap numaralarına gönderdikten haftalar sonra uyanmıştı. Zira telefondaki sesin vadettiği ‘geri ödeme’ bir türlü yapılmıyordu. Gilbert Chikli 2017’de gittiği Ukrayna’da tutuklandıktan sonra Fransa’ya iade edildi ve cezaevine koyuldu. Yargılama sürecini takip eden Fransız medyası Chikli’nin toplamda 80 milyon euro vurgun yaptığını, bu rakamın yarısından fazlasını ise İnan Kıraç’tan kopardığını iddia ediyordu. Kıraç ise o dönem ısrarla Fransız medyasının işi abarttığını, Chikli’ye kaptırdığı paranın sadece 4,1 milyon euro olduğunu söyleyip durdu.

“TOPLAMDA 50 MİLYON DOLARDAN FAZLA”
‘The Fat One’ isimli bölümün 25. dakikasında İnan Kıraç’ın Chikli’ye İngilizce olarak ‘Hayır dostum, gayet iyi anlıyorum. Parayı biraz gecikmeli gönderiyorum. Paranın geri ödemesi Fransız hükümeti tarafından ne zaman yapılacak?’ diyen sesini duyuyoruz. Gazeteci Ratliff ses kaydını kendisine ulaştıran kaynağı konusunda ipucu vermiyor. Ancak bu kayıtları Kıraç’ın dolandırıldığını anladıktan sonra bizzat kendisinin yaptığını ve Fransız makamlara teslim ettiğini anlatıyor. Ratliff mahkeme kayıtlarına göre Kıraç’ın Fransız makamlarına bildirdiği para transferlerinin toplamda 50 milyon ABD dolarını aştığını da ekliyor.”

Çamlıbel, olayla ilgili eline geçen mahkeme tutanağında şu ifadelerin yer aldığını aktarıyor:

“Muhataplarının gerçek kimliğinden şüphelenen İnan Kıraç, dolandırıcılarla yaptığı son telefon görüşmelerinin ses kaydını yaptı. Bu ses kayıtları üzerinden ses karşılaştırması yapıldı. Müfettişler, Nijer olaylarında Jean Yves Drian kılığına giren sesin, İnan Kıraç ve Landes CCI ile temasa geçen dolandırıcınınkiyle benzerliğini hemen fark ettiler. 12 Ocak 2017’de İnan Kıraç'ın avukatı Osman İlkan Koyuncu dinlendi ve müvekkili adına X hakkında suç duyurusunda bulundu. İnan Kıraç'ın uğradığı fiili zarar 47.430.000 ABD Doları veya olayların meydana geldiği tarihteki EUR/USD kuru üzerinden yaklaşık 45 milyon Euro tutarındadır.”

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1950
3.02.2023 14:34
Ah İnan key Karsan’a SBK niye ortak ettin, Bodrum marinayı niye devrettin, birde aklım yerinde deyip kızına dava aç, bırak kız yapsın, aç açıkta değilsin  
 
METEPOSTA
3.02.2023 14:29
Fransaya kıyakçılık yapmak senin görevinmiydi, dünyayı enayiliğine tanık ettin..  
 
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