Köfteci Ramiz'den dikkat çeken domuz eti açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köfteci Ramiz'den dikkat çeken domuz eti açıklaması

Türkiye’nin gündemine oturan domuz eti tartışmaları devam ederken, Köfteci Ramiz ürünlerinde yüzde 100 dana eti kullandığına dikkat çekti ve sektörde yaşanan skandallara net bir yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan bir köfte zincirinde iddiaya göre domuz eti tespit edildi. Listede ismi saklandığı belirtilen bir köfte zincirinin domuz eti kullandığı iddiaları, kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medya yaşanan bu olayla çalkalanırken, Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Ramiz, dikkat çeken bir açıklama yaparak tartışmalara net bir yanıt verdi.

KÖFTECİ RAMİZ'DEN YÜZDE 100 DANA ETİ VURGUSU

Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, ürünlerinde yalnızca dana eti kullandıklarını ifade etti. Paylaşımda, "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadeleri kullanıldı. Ünlü köfte zinciri, sektördeki tartışmaların kendilerini de hedef almasına karşın, ürünlerinin kalitesine vurgu yaparak müşterilerini bilgilendirdi.

İşte o paylaşım,

mju.jpg

HERKES O FİRMANIN KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihinde duyurduğu taklit ve tağşiş listesi, birçok büyük markayı tartışmaların odağına yerleştirdi. İddialara göre, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti olduğu belirlendi, fakat firma mahkeme kararıyla adını gizledi. Sosyal medya kullanıcıları bu skandalın ardındaki firmayı araştırırken, gözler Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerine çevrildi.

Son Haberler
Kış saatine geri dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Kış saatine geri dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
CHP suç oranlarındaki artış araştırılsın dedi! AKP ve MHP reddetti
CHP suç oranlarındaki artış araştırılsın dedi! AKP ve MHP reddetti
Ali Şevki Erek Çok Programlı Anadolu Lisesi iki yıldır atıl
Ali Şevki Erek Çok Programlı Anadolu Lisesi iki yıldır atıl
Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi! Esra Erol'un paniği ekrana yansıdı
Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi! Esra Erol'un paniği ekrana yansıdı
Aksaray’da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 11 Yaralı
Aksaray’da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 11 Yaralı