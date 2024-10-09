Köfteci Ramiz'den dikkat çeken domuz eti açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan bir köfte zincirinde iddiaya göre domuz eti tespit edildi. Listede ismi saklandığı belirtilen bir köfte zincirinin domuz eti kullandığı iddiaları, kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medya yaşanan bu olayla çalkalanırken, Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Ramiz, dikkat çeken bir açıklama yaparak tartışmalara net bir yanıt verdi.

KÖFTECİ RAMİZ'DEN YÜZDE 100 DANA ETİ VURGUSU

Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, ürünlerinde yalnızca dana eti kullandıklarını ifade etti. Paylaşımda, "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadeleri kullanıldı. Ünlü köfte zinciri, sektördeki tartışmaların kendilerini de hedef almasına karşın, ürünlerinin kalitesine vurgu yaparak müşterilerini bilgilendirdi.

İşte o paylaşım,

HERKES O FİRMANIN KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihinde duyurduğu taklit ve tağşiş listesi, birçok büyük markayı tartışmaların odağına yerleştirdi. İddialara göre, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti olduğu belirlendi, fakat firma mahkeme kararıyla adını gizledi. Sosyal medya kullanıcıları bu skandalın ardındaki firmayı araştırırken, gözler Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerine çevrildi.