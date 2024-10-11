Köfteci Yusuf davayı kazandı ortalık karıştı! Domuz eti skandalında bomba gelişme

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen ancak mahkemenin kararından dolayı ismi 2 Ekim’de yayınlanan listede yer almayan Köfteci Yusuf ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan’ın haberine göre, Köfteci Yusuf’un Tarım ve Orman Bakanlığı’na açtığı davada karar çıktı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olduğu düşünülerek firmanın ismi açıklanmazken, ancak Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kaynaklarından ulaşılan yeni bilgilere göre ortada yürütmeyi durdurma kararından ziyade söz konusu firmanın Bakanlık aleyhine açtığı davayı kazandığı öğrenildi.

BAKANLIK İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Tarım Bakanlığı da Bursa’da görülen davada firma lehine verilen karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’de taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini kamuoyuna açıkladı. Birçok firmanın ürünlerinde hileli ürün kullandığı tespit edilirken, bu firmaların başından çok ünlü bir köfte firmasının geldiği ancak isminin listeden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. İddialar sonrası gözler Köfteci Yusuf’a çevrilirken, şirketten yapılan açıklamada Bakanlık suçlanmıştı.

İncelemelerin pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldığını belirten firma, bakanlığın gerekli geri bildirimin kendilerine geç yaptığını aktarmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. 15.02.2024' te Ankara Çankaya'daki bir şubemizden saat 11:25-11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor. 29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40-15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi.

Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonuçtan 18.03.2024' te haberdar ediliyoruz. Normal Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir."