Köfteci Yusuf olayında yeni gelişme! Domuz eti skandalı öncesi kapatmaya çalışmış

Ankara'daki iki şubesinde domuz eti kullandığı iddiasıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'un, Temmuz ayında bölge deposunu kapattığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları içeren kara listesinde Köfteci Yusuf'un adının yer alması büyük bir skandala neden olmuştu.

Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un, Ankara'daki iki şubesinde domuz eti kullanıldığına dair bakanlık raporu açıklanması üzere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Konuya ilişkin Köfteci Yusuf’tan yapılan açıklamada, “Ürünlerimizde kesinlikle domuz eti kullanılmamıştır” denilerek iddialar yalanlandı. Ancak bu açıklamalara rağmen, domuz eti tartışmaları sürerken yeni bir detay daha ortaya çıktı.

KAPATMAYA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Firmanın, Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatma kararını, bu olaylardan aylar önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne bildirdiği öğrenildi. Yönetim kurulunun bu kararı hangi gerekçeyle aldığı ise henüz açıklanmadı.