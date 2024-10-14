Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a destek. Erzincan'a çağırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil eklendi.

Kendisine komplo kurulduğunu iddia eden Yusuf Akkaş'a bir destek de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül​'den geldi.

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!

Sarıgül konuşmasında, Köfteci Yusuf'u Erzincan'a çağırırken Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yerli malı, yurdun malı Köfteci Yusuf bizim markamız. 12 bin çalışan var ve bizi arıyorsunuz. Desteğim sizinle. Köfteci Yusuf kardeşim Erzincan'a bekliyorum. En görkemli şubeni burada açacağız."

Firma ismi açıklanmadan önce CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza domuz eti yediren ünlü firma kim? Açıklamazsanız ben açıklayacağım. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bana da bilgi geldi." demişti.