Domuz eti tartışmalarının odağındaki köfteciye destek sloganları: Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti. Şirket, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, olayın bir komplo olduğunu öne sürmüştü.

Tartışmalar sürerken, bazı vatandaşlar sosyal medyada ve restoran ziyaretlerinde Köfteci Yusuf’a destek verdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü profesör Köfteci Yusuf skandalının arkasında kimlerin olduğunu açıkladı: Yok etmek istiyorlar

Köfteci Yusuf sonrası Alo Fetva Hattı kitlendi. Bilmeden domuz eti yemek haram mı?

Son olarak restorana giden bir grup vatandaş, yemek sırasında “Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz” sloganları atarak işletmeye desteklerini gösterdi.

Köfteci Yusuf'ta 'domuz eti skandalı'nda yeni gelişme. Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama

Tüm ülke domuz eti skandalını konuşuyor! Köfteci Yusuf ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

KÖFTECİ YUSUF’UN SAHİBİ YUSUF AKKAŞ ‘KUMPAS’ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların “kumpas” olabileceğini öne sürmüştü.

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş da hakkında çıkan iddiaları ‘kumpas’ olarak değerlendirerek, “Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Bu olayda tek isteğim gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ben garip bir kuşum. Birlikte çalıştığım 12 bin kişinin yüzüne kara leke sürdürmeyeceğim. Ben sadece köftecilik yapmak istiyorum. Herhangi bir gücüm yok. Et piyasası çok karışık. Yanımızda yüzlerce veteriner ve gıda mühendisleri var. Böyle bir şey yapmak istesek bile yapamayız. Türkiye genelinde 280 iş yerim var. 28 yıldır köftecilik yapıyorum, ilk lokantamı İznik’te açmıştım. Kötüler iyiden daha zeki ama iyilik her zaman kötülüğü yenecek. Acayip bir şekilde tekme yedim” açıklamasını yapmıştı.