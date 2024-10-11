Köfteci Yusuf’a çökmek isteyen mafyaya hangi bakan engel oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köfteci Yusuf’ta domuz eti tespit ettiğini açıklanmasının ardından kamuoyu ikiye bölündü.

Kimisi domuz eti kullandığı gerekçesiyle artık tüketmeyeceğini belirtirken, kimi de tüm yaşananların Köfteci Yusuf’a kurulan bir ‘komplo’ olduğunu düşünüyor.

Bakanlık, mahkeme kararının ardından “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine Köfteci Yusuf’u dün ekledi.

“SİYASİ DESTEKLİ YAPILAR DOMUZ ETİ KOZUNU OYNADI”

Tartışmalara Köfteci Yusuf’un ‘yakın köylüsü’ olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü eski Yardımcısı Emin Arslan da katıldı.

Arslan, Köfteci Yusuf’a uzun yıllar mafya gruplarının ‘çökmek’ istediğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürü eski Yardımcısı Emin Arslan

Arslan, Kaçakçılık ve Organize Şube Başkanlığı görevi yaparken, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile birlikte Köfteci Yusuf’a çökmek isteyen mafya gruplarına engel olduklarını belirtti.

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan

“Şimdi etkin siyasi destekli yapılar domuz eti kozunu oynadılar” diyen Arslan, “Yusuf, daha güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Sadettin Tantan ise Arslan’ın anlattığı olayı tasdikledi.

EMİN ARSLAN KİMDİR?

Emin Arslan, Türkiye’de uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapmış önemli bir isim... Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. 42 yıllık kariyerinde, özellikle istihbarat ve organize suçlarla mücadele alanlarında çalıştı.