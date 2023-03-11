Yıldız oyuncudan Trabzonspor'a ihtar

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'nun istifası ve Abdullah avcının görevi bırakmasının ardından, flaş bir gelişme daha yaşandı.

KOITA'DAN KULÜBE İHTAR

İddilara göre Bruno Peres, Jean-Philippe Gbamin ve Jens Stryger Larsen, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmişti.

Bu oyuncular dışında sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'da alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çekti.

61saat sitesinde yer alan habere göre; 650 bin Euro'luk (13 milyon TL) alacağı için Trabzonspor'a ihtar yollayan Koita, Trabzonspor'a 2 haftalık süre verdi.

ÖDEME ERTUĞRUL DOĞAN'DAN

Oyuncunun ihtarı sonrası tüzük gereği görevde bulunan Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 25 Mart'a kadar oyuncuya ödeme yapacağı öğrenildi.

21 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Gineli forvet, söz konusu çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon Kasımpaşa ile ise 7 maçta sahaya çıkan Koita, 2 gol ve 1 asist ile oynadı.