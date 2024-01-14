Kokpitin camı kırıldı uçak piste geri döndü

Japonya'da bir uçağın kokpit camında çatlak saptanınca, uçak geri dönmek zorunda kaldı.

ANA yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sapporo'dan güney kenti Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak olduğu saptandı.

Boeing firmasına ait 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen çatlak sebebiyle, uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na geri dönen uçak, bakıma alındı.

Uçakta 59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu bildirilirken, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.