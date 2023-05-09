Kökünü Kurutma operasyonuna 79 tutuklama

Afyonkarahisar'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Kökünü Kurutma operasyonuna 79 tutuklama

DHA'nın haberine göre; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Kökünü Kurutma' operasyonu yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemek, ayrıca sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilebilmek amacıyla 5 Mayıs'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda polis bölgesinde 93 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısı 103'e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 79’u tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu Güncel
19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçı, 6 ay sonra tahliye edilmiş. 1 polis şehit olmuştu
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor Güncel
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi Güncel
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak Spor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı Dünya
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı
Bebek beşiğinden esrar çıktı Güncel
Bebek beşiğinden esrar çıktı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Güncel
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak