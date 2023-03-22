22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kokunun beş bin yıllık tarihi

Erzurum’da düzenlenen sergide kokunun beş bin yıllık tarihi sergilendi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:31
Takip Et

Kokunun beş bin yıllık tarihi

Kokunun beş bin yıllık tarihi
+
Aa
-

AA

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, bronz çağdan itibaren kokunun günlük hayatta ve çeşitli ritüellerde kullanımını sağlayan koku kapları, kokunun sunulduğu sanat eseri niteliğinde replikalar yer alıyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, yaptığı açıklamada, Erzurum’da kokunun ticaretinin yapıldığı gibi sağlıkta da kullanıldığına dikkati çekti.

Erzurum ve coğrafyasından Karaz kültüründen binlerce yıl öncesine ait kokuları gün ışığına çıkarttıklarını ifade eden Ergül, "Düşünün daha yazı bulunmadan burada muhteşem bir koku kültürü varmış. Erzurum ve civarında Karaz medeniyetindeki koku endemik bitkilerle, baharatlarla, çiçeklerle birçok ulu kültürleri varmış. Hastalıkların tedavi edilmesinde, protokolde, devlet erkanında, uluslararası ilişkilerde ve ziyaretlerde, kabul törenlerinde güzel kokular hep varmış bronz çağında. Koku tarihine baktığımız zaman müthiş bir dönüm noktasındayız." dedi.

Koku tarihine ilişkin Ergül, milattan öncesine kadar giden birçok bilginin bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Atila, sergide yer alan seramik, cam ve bronz parfüm kaplarını, tarihi kaynaklardan yararlanarak üç yıllık bir sürede hazırladıklarını belirtti.

Parfüm deyince akla ilk Fransa'nın geldiğini anlatan Atila, Mezopotamya'da daha önce kullanıldığını daha sonra tüm dünyaya yayıldığını vurguladı.

Parfüm ticaretinin önemini vurgulayan Atila, "Bu araştırmada benim en çok ilgimi çeken şu oldu. Antik çağda bir coğrafyada, bütün Anadolu ve Akdeniz coğrafyasında, günümüzde parfüm yapımında kullanan ne kadar baharat, bitki, ağaç reçinesi varsa, antik çağda hepsini biliyorlar ve kullanıyorlar. İkincisi de ticari potansiyeli benim çok ilgimi çekiyor." dedi.

Antik çağda ortalama büyüklükteki bir parfüm firmasının yılda otuz bin şişe parfüm ihracatı yapabildiğine dikkati çeken Atila, şunları kaydetti:

"Bu satış bilgilerinin kayıtları var. Dolayısıyla bugün en büyük firmalar bile otuz bin kişiyi bırakın, iki üç bin şişe sattıkları zaman büyük bir iş yapmış oluyorlar. İnanılmaz bir ticari potansiyeli var. İnanılmaz bir parfüm çeşit ve parfüm kabı çeşitliliği var. Ayrıca da bazı cam şişeler ya da seramik kapların içerisinde parfüm kalıntıları oluyor. Bunları mezarlara sunum olarak da bıraktıkları için ağızları kapalı oluyor ve günümüze kadar korunuyor. Bunların analizlerini yaparak da hangi maddeleri kullanmış oldukları tespit ediyoruz. Hem antik kaynaklar hem kimyasal analiz sonuçlarını birleştirerek de parfümleri günümüze uyarlamaya çalışıyoruz."

Sergi, iki gün ücretsiz ziyaret edilecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
3
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
6
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿VAR savaşı büyüyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
﻿Ermeni Milli oyuncudan Türkiye açıklaması: Yenebiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.