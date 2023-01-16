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Bu linke tıkladı 74 bin TL'sini çaldırdı. Aman dikkat

'Kolay yoldan para kazanmak' üzerine bir reklamla karşılaşan bir vatandaş 74 bin lirasından oldu. Mağdurun ilk etapta güvenini kazanmaya çalışan dolandırıcılar küçük miktarlarda parayı mağdura göndererek sitenin doğruluğuna inandırmaya çalıştı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:31
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Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz linkine tıkladı dolandırıldı

Bu linke tıkladı 74 bin TL'sini çaldırdı. Aman dikkat
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan A.K. isimli kadın, internette, 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?' yazan bir reklamla karşılaştı. Nasıl kolay yoldan para kazanılacağını öğrenmek isteyen kadın, kendisine yöntemi anlatan kişi ile WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven sağlamak amacıyla bazı görevler karşılığında küçük çapta para verildi.

100 TL'lik, 200 TL'lik görevlerden sonra 1000 TL ve üzerinde görevler verilmeye başlandı. A.K., bakiyesi yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çekti. Kazanacağını düşünerek kredi çeken A.K., görev fiyatlarının 10 bin TL'yi bulmasıyla çekileceğini açıkladı. Görevleri yapmadıkça parasını alamayacağını öğrenen A.K., dolandırıldığını anladı. 1 haftada 74 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran A.K., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Pişman olduğunu dile getiren A.K. yaşadıklarını anlattı;

"İnternet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler. Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi. 500 TL kadar kazandığım söylendi ama görevlerin fiyatları da arttı. Normalde günlük 5 görev verdiler. Bu şekilde 74 bin TL gitti hatta son bir görevim kaldı ve para kazanacağım, diye bütçem yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çektim. Haydi son bir görevim kaldı, en azından yatırdıklarımı kurtarayım, diye düşündüm. Zaman aşımına uğradığı için yeniden görev tanımlaması aşaması olduğunu ve paramı çekemeyeceğimi söylediler."

A.K, "Yeni görevler aldım fakat her görev 10 bin TL'ye yükselince, geri çekilmek zorunda kaldım. Her seferinde farklı kişilere para aktarımı oluyordu. Bir daha oynamam. Boş anıma geldi. Normalde böyle bir şey yapmazdım. Bu zamana kadar da böyle şeylere girişmedim. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok pişmanım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kolay para kazanmak diye bir şey olmadığını öğrendim" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

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