Kolera salgını: 156 ölü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkede 170 yeni kolera vakası tespit edildi ve bu süre zarfında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ocak ayından itibaren toplam 4,809 kolera vakası görüldüğü belirtilirken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 156'ya çıktığı ifade edildi. NCDC, kolera ile mücadele amacıyla ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerine vaka yönetimi ve enfeksiyon kontrolü için gerekli tıbbi malzemelerin gönderildiğini bildirdi.

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilmişti. Geçen yıl da 3 binden fazla kolera vakası yaşanmış ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera, "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olup, genellikle şiddetli ishal ve su kaybına yol açıyor. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Nijerya'da temiz su eksikliği ve etkili tıbbi müdahale eksiklikleri, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede ayrıca sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi diğer salgın hastalıklara da sıkça rastlanıyor.