Yer fıstığının, damarları adeta köpürterek temizleyen ve halk arasında "kalbin doğal yakıtı" olarak nitelenen güçlü bir besin kaynağı olduğu, son bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleriyle bir kez daha teyit edildi. Özellikle kötü kolesterol (LDL) ile mücadelede etkili olduğu belirtilen yer fıstığı, kardiyovasküler sağlık alanında yeni bir gündem oluşturdu.

BİLİMSEL VERİLER NET: LDL KOLESTEROLDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Son dönemde yayımlanan bilimsel araştırmalar, yer fıstığının içerdiği zengin doymamış yağ asitleri, lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kan lipid profili üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ortaya koydu.

The Peanut Institute tarafından desteklenen ve çeşitli klinik çalışmaların derlendiği veriler, düzenli yer fıstığı tüketiminin, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeylerine sahip bireylerde toplam serum kolesterol ve trigliserit seviyelerinde düşüşe yol açtığını gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Harvard Tıp Okulu Genetik Bölümü’nden ünlü bilim insanı Dr. David Sinclair, yer fıstığında bulunan önemli antioksidanlardan biri olan resveratrol bileşiğine dikkat çekti.

Dr. Sinclair, resveratrolün, damar fonksiyonunu destekleyerek ve kardiyovasküler sistemdeki iltihabı azaltarak kalp sağlığına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, resveratrol verilenlerin atardamarlarının yağ birikimi açısından "temiz" göründüğünü gözlemlediklerini belirtti.

OMEGA-9 GÜCÜ: DAMARLARDA PLAK OLUŞUMUNA KARŞI KALKAN

Yer fıstığının yağ içeriğinin büyük bir bölümünü Omega-9 ailesinden olan oleik asit gibi tekli doymamış yağlar oluşturdu. Bu bileşenlerin, LDL ("kötü") kolesterol seviyelerini düşürürken HDL ("iyi") kolesterol seviyelerini korumaya veya yükseltmeye yardımcı olduğu bilimsel literatürde sıkça yer aldı.

Beslenme ve Kalp Hastalıkları alanındaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Elizabeth Klodas, tekli doymamış yağların, atardamar duvarlarında plak birikimini önlemeye yardımcı olabildiğini kaydetti.

Dr. Klodas, bu yağ asitlerinin, iltihaplanmayı azaltarak ve kan akışını iyileştirerek genel damar sağlığını desteklediğini vurguladı.

Araştırmalar, yer fıstığının sadece yağ içeriğiyle değil, aynı zamanda fitosteroller ve arginin gibi bileşiklerle de kolesterol emilimini bloke etmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Bu çok yönlü etki mekanizması, yer fıstığını kalp-damar sağlığını destekleyen değerli bir gıda haline getirdi.

Uzmanlar, faydalı etkilerden yararlanmak için yer fıstığının tuzsuz ve kavrulmamış veya az kavrulmuş formlarının tercih edilmesi gerektiğini, aksi takdirde yüksek sodyum içeriğinin kan basıncı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine karşı uyardı.