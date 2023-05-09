Kolesterole karşı pişmiş Domates

Güney Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, pişmiş domatesin yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılan “Statin” adlı ilaç grubuyla büyük ölçüde benzer etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. İşte, ayrıntılar…

Kolesterole karşı pişmiş Domates

Pişmiş domatesin, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarında da kullanılan bu ilaç grubuna “güçlü bir alternatif” olabileceği belirlendi. Ayrıca domatese kırmızı rengini veren “likopen” pigmentinin kalp krizi riskini azalttığı biliniyor.

Domates; salata, sos, çorba, yemek gibi neredeyse akla gelen her tarifte pişmiş ya da pişmemiş haliyle yer alarak lezzet kaynağı olan bir malzemedir. Birçok faydasıyla bilinip düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Peki, pişmiş domatesin çiğ domatese göre çok daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, domatesi pişirerek tüketmemizi öneriyor;
çünkü pişen domates likopen maddesinin vücutta daha iyi emilmesini sağlayarak birçok faydaya kapımızı açıyor. Pişirilmiş domatesin ne gibi faydaları vardır, yazımızın devamında öğrenebilirsiniz. İşte, detaylar…

Kanserden Koruyor

Çağımızın en yıpratıcı ve en tehlikeli hastalıklarından biri olan kansere karşı henüz bir kesin tedavi yöntemi bulunamamıştır. Dolayısıyla kansere karşı beslenme ve yaşam şeklimizle meydan okumamız gerekir. Pişirilmiş domates, kanserden korunmaya yardımcı olan besinlerden biridir. İçeriğindeki yoğun likopen sayesinde başta prostat kanseri olmak üzere birçok kanser çeşidine karşı korunmamıza yardımcı olur.

Kanı Temizler

Pişirilmiş domates, kan basıncını düzenlediği gibi kanın temizlenmesine de yardımcı olur.
Bu sayede kalbin yorulmasını engeller, kalp ve damar hastalıkları, panik atak, ritim bozuklukları gibi birçok sağlık sorunu riskini azaltır.

Diyabet Hastaları İçin Uygun

Diyabet hastaları, birçok besini içerdikleri şeker oranlarından dolayı tüketemezler; ancak
pişirilmiş domates diyabet hastalarının tüketmesinin uygun olduğu besinler arasında yer alır. Pişirilmiş domates, şekeri enerjiye dönüştüren maddeler içerir. Bu sayede diyabet hastaları için risk yaratmaz.

Kan Basıncını Düzenler

Düzensiz kan basıncı; yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi birçok problemi beraberinde getirir. Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan en iyi ilaç ise yeterli miktarda sodyum
almaktır. Pişirilmiş domates, vücuttaki sodyum oranının dengelenmesini sağlar. Böylece düzensiz kan basıncına bağlı sorunların giderilmesine katkıda bulunur.

Cildi Güzelleştirir

Domates, pişirildikten sonra içeriğindeki likopen oranı
artan bir besindir. Bu yönüyle özellikle güneşin cildi yaşlandırma etkilerinden korumaya
yardımcıdır, cildin daima sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

İyi Antioksidan

Kirli çevre ve hava koşulları, yanlış beslenme gibi sebeplerden dolayı iç organlarımızda
zararlı toksinler birikmeye başlar. Bu durumdan kurtulmak için doğru beslenmeye
çalışmamız, ara sıra detoks programları uygulamamız gerekir. Pişirilmiş domates,
toksinlerden arınmak için tüketilmesi gereken doğru besin seçeneklerinden biridir.
Pişirildiğinde artan likopen seviyesi sayesinde domates, antioksidan görevi görür ve
organların temizlenmesine yardımcı olur.

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