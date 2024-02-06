Kolesterolü bitiren besinler ortaya çıktı

Kolesterol, kanınızda dolaşan ve balmumu kıvamında olan bir tür yağdır. Fakat, kolesterolün hepsi zararlı değildir.
HDL ve LDL adında iki çeşidi vardır. HDL, iyi kolesterol olarak adlandırılırken, LDL, kötü kolesterol olarak bilinir.
LDL kolesterolü çok fazla olan kişilerde, damarlarında plak birikimi olabilir, bu da kalp hastalığı, felç ve inme riskini yükseltebilir. Kolesterol düzeyinizi öğrenmek için doktorunuzdan kan testi isteyebilirsiniz.
LDL kolesterolünüzü azaltmak için ise sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kötü kolesterolü düşürmek için beslenmenize dikkat etmeniz yeterlidir.
Doktorunuza danışarak en uygun diyeti belirleyebilirsiniz, ancak kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu bilinen bazı besinleri paylaşıldı.
İşte kolesterolü azaltan besinlerden bazıları...
Acı çikolata
Çilek
Bamya
Patates
Domates
Ton balığı
AhududuKara lahana
Elma
Ceviz
Balkabağı ve tatlı patates
Yulaf
Mercimek
Avokado
Keten tohumu
Yaban mersiniKinoa
Somon
Yeşil yapraklı sebzeler
Fıstık ezmesi