Kolesterolü bitiren besinler ortaya çıktı

Kolesterol, kanınızda dolaşan ve balmumu kıvamında olan bir tür yağdır. Fakat, kolesterolün hepsi zararlı değildir.

HDL ve LDL adında iki çeşidi vardır. HDL, iyi kolesterol olarak adlandırılırken, LDL, kötü kolesterol olarak bilinir.

LDL kolesterolü çok fazla olan kişilerde, damarlarında plak birikimi olabilir, bu da kalp hastalığı, felç ve inme riskini yükseltebilir. Kolesterol düzeyinizi öğrenmek için doktorunuzdan kan testi isteyebilirsiniz.

LDL kolesterolünüzü azaltmak için ise sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kötü kolesterolü düşürmek için beslenmenize dikkat etmeniz yeterlidir.

Doktorunuza danışarak en uygun diyeti belirleyebilirsiniz, ancak kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu bilinen bazı besinleri paylaşıldı.

İşte kolesterolü azaltan besinlerden bazıları...

Acı çikolata

Çilek

Bamya

Patates

Domates

Ton balığı

AhududuKara lahana

Elma

Ceviz

Balkabağı ve tatlı patates

Yulaf

Mercimek

Avokado

Keten tohumu

Yaban mersiniKinoa

Somon

Yeşil yapraklı sebzeler

Fıstık ezmesi