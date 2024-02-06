Kolesterolü bitiren besinler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kolesterolü bitiren besinler ortaya çıktı
Birçok ölümcül sonuçlara neden olan kolesterolü bitiren besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

Kolesterol, kanınızda dolaşan ve balmumu kıvamında olan bir tür yağdır. Fakat, kolesterolün hepsi zararlı değildir.

HDL ve LDL adında iki çeşidi vardır. HDL, iyi kolesterol olarak adlandırılırken, LDL, kötü kolesterol olarak bilinir.

LDL kolesterolü çok fazla olan kişilerde, damarlarında plak birikimi olabilir, bu da kalp hastalığı, felç ve inme riskini yükseltebilir. Kolesterol düzeyinizi öğrenmek için doktorunuzdan kan testi isteyebilirsiniz.

LDL kolesterolünüzü azaltmak için ise sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kötü kolesterolü düşürmek için beslenmenize dikkat etmeniz yeterlidir.

Doktorunuza danışarak en uygun diyeti belirleyebilirsiniz, ancak kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu bilinen bazı besinleri paylaşıldı.

İşte kolesterolü azaltan besinlerden bazıları...

Acı çikolata

Çilek

Bamya

Patates

Domates

Ton balığı

AhududuKara lahana

Elma

Ceviz

Balkabağı ve tatlı patates

Yulaf

Mercimek

Avokado

Keten tohumu

Yaban mersiniKinoa

Somon

Yeşil yapraklı sebzeler

Fıstık ezmesi

İlgili Haberler
Soğuk hava kolestrolü tetikler mi
Son Haberler
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler Gündem
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler
Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü Spor
Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü
Van'da bir çığ evi yıktı Gündem
Van'da bir çığ evi yıktı
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor?
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bankamatiğe giden tomar tomar para çekecek. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın Ekonomi
Bankamatiğe giden tomar tomar para çekecek. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın
Tek bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı Gündem
Tek bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı