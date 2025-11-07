Dünya genelinde ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarına karşı, geleneksel bir besin maddesi olan natürel sızma zeytinyağının koruyucu etkileri, yabancı bilim insanlarının katıldığı kapsamlı araştırmalarla bir kez daha kanıtlandı. Özellikle tekli doymamış yağ asitleri ve güçlü antioksidanları barındıran zeytinyağının, damarları temizleme ve kalp krizi riskini düşürme potansiyeli gündeme geldi.

HARVARD ÇALIŞMASI KRİTİK VERİLERİ ORTAYA KOYDU

ABD'de Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan ve uzun yıllardır süren geniş çaplı bir takip çalışması, zeytinyağı tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Çalışmanın baş araştırmacılarından biri olan Dr. Marta Guasch-Ferré, margarin, tereyağı ve diğer doymuş yağlar yerine düzenli zeytinyağı kullanan bireylerde, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Dr. Guasch-Ferre, zeytinyağının içeriğindeki polifenoller ve oleik asit gibi biyoaktif bileşenlerin, damar duvarlarındaki iltihaplanmayı (enflamasyonu) azalttığını ve kolesterol profilini iyileştirdiğini vurguladı.

AKDENİZ DİYETİ VE OLEOKANTAL BİLEŞENİ ODAK NOKTASI

İspanya'da yürütülen ünlü PREDIMED çalışması gibi Akdeniz diyeti üzerine yoğunlaşan bilimsel araştırmalar, zeytinyağının etkisini uzun süredir teyit ediyordu. Önde gelen beslenme bilimcilerinden, Prof. Dr. Francesco Visioli, zeytinyağının, özellikle de natürel sızma zeytinyağının içerdiği oleokantal isimli maddenin, güçlü bir anti-enflamatuar etki gösterdiğini belirtti.

Prof. Visioli, bu bileşenin, damar sertliğine yol açan kronik iltihaplanmayı önleyerek damar tıkanıklığı riskini düşürdüğünü kaydetti.

Uzmanlar, zeytinyağının bu koruyucu faydalarının sağlanması için günde sadece bir kaşık (yaklaşık 10-20 gram) tüketimin dahi yeterli olabileceğine dikkat çekti. Bilim dünyası, sağlıklı bir yaşam için Akdeniz diyetinin ve onun temel taşı olan zeytinyağının beslenme düzenine dahil edilmesini tavsiye etti.