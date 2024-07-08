Kolesterolü tamamen kesip atıyor tansiyonu dengeliyor. Sadece 1 ilçede üretiliyor

Değeri uzun süre bilinmeyen siyah pirinç, sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Siyah pirincin sağlık yararları saymakla bitmiyor.

Besin dünyasında özel bir konuma sahip olan siyah pirinç, sadece sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz tadıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle antioksidan özellikleri ile bilinen siyah pirinç, Japon mutfağında da sıkça tercih edilen bir besin. Uzmanlar, özellikle kolesterol sorunu yaşayan bireyler için siyah pirinci öneriyorlar.

SİYAH PİRİNÇ TÜRKİYE'DE DEĞER GÖRMÜYOR

Siyah pirinç, Türkiye'de sadece Düzce'nin Çilimli ilçesinde üretiliyor. Geçen yıl, 20 dönüm arazide başlayan siyah pirinç üretimiyle ilk hasat gerçekleştirildi. Bu hasat sonucunda 20 ton pirinç elde edilmiş ve çiftçilere destek sağlanarak arazinin 400 dönüme çıkarılması hedefleniyor.

SİYAH PİRİNCİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Siyah pirincin sağlık açısından birçok faydası var. İşte o faydalardan birkaçı:

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KOLESTEROLÜ DÜZENLEME

Siyah pirinç, içerdiği yüksek lif ve antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyebilir. Bu özellikleriyle kalp sağlığını destekler ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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KANSER RİSKİNİ AZALTMA

Siyah pirincin içerdiği fitokimyasallar, antioksidanlar ve fenolik bileşenler, vücutta bulunan kötü kanser hücreleriyle savaşarak kanser riskini azaltmada rol oynayabilir.

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SOFRALARA KATKISI

Siyah pirinç, özgün lezzetiyle sofralara farklılık katıyor. Hafif bir tada sahip olduğundan birçok yemeğin içinde kullanılabiliyor. Salatalardan pilavlara, hatta tatlılara kadar geniş bir yelpazede kullanılan siyah pirinç, tam bir besin deposu olmasının yanı sıra vegan ve glütensiz diyetlere uygun bir seçenek sunuyor.

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SİYAH PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı siyah pirinç

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz

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YAPILIŞI:

Siyah pirinci bol suyla iyice yıkayın ve süzün. Yıkama işlemi pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve kirleri çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Bir tencereye suyu alın ve kaynatın.

Kaynayan suya iyice süzdüğünüz siyah pirinci ekleyin. Tuz ekleyerek karıştırın.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pirinci pişirin. Bu süre yaklaşık olarak 30-35 dakika olabilir, ancak siyah pirinç diğer pirinç çeşitlerine göre daha uzun sürede pişebilir. Pirincin suyunu tamamen çektiğinden emin olun.

Pirinç piştikten sonra ocaktan alın. Üzerine tereyağı veya zeytinyağı ekleyerek hafifçe karıştırın.

Pilavı tencerenin kapağı ile örtüp, demlenmeye bırakın. Bu süre içinde pirinç daha da yumuşayacak ve lezzeti iyice oturacaktır.

Demlenme süresinin ardından siyah pirinç pilavını servis yapabilirsiniz. Yanında tercihinize göre et, tavuk veya sebze yemekleriyle servis edebilirsiniz.

